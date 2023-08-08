Экология 08 августа 2023, 10:30 Подходы к ликвидации токсичных свалок в России систематизируют — СМИ «Коммерсант»: правительство РФ готовит основания для ликвидации токсичных промзон Freepik

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Российское правительство готовит реформу подхода к бывшим производствам, превратившимся в токсичные свалки. Подготовленные экологическим блоком проекты описывают порядок обследования, признания и ликвидации бесхозных промзон, сообщил «Коммерсант».

По данным издания, ликвидировать собираются примерно три тысячи объектов, и это не окончательная цифра. Процесс проконтролируют муниципалитеты, регионы и сотрудники Росприроднадзора и Роспотребнадзора. В ближайший год на эти цели потратят 20 миллиардов рублей. Предполагается, что уже ставшие бесхозными токсичные свалки будут уничтожать за счет экологического сбора с бизнеса, а собственников действующих объектов обяжут рекультивировать свои промобъекты после того, как они выйдут из эксплуатации.

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Инвентаризацию объекта и оценку численности людей в зоне его влияния будут проводить в течение 30 дней с момента получения данных о нем. Полученную информацию направят в профильные ведомства для подготовки заключения о вреде объекта и согласия на работы по его ликвидации.

Как пояснил журналистам глава Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов, в этой сфере важно создать «работающий эффективный механизм», аналогов которым пока нет, и предстоит «огромная работа».