Подход к расчету сборов позволит избежать роста цен при реформе утилизации отходов

Необходимость в реформе РОП (расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки) назрела в России давно. Ее введение устраивает не всех, но изменения нужны. При этом метод реализации реформы позволит избежать подорожания товаров.

«Реформа РОП — это неизбежность, то, что это не всех устраивает, понятно: неудобно, не хочется, страшно», — заявила эксперт научно-технического совета Росприроднадзора Наталья Беляева. Но такая реформа необходима, так как государство тратит колоссальные суммы на рекультивацию полигонов и уборку стихийных свалок. Накопленный экологический вред ликвидируют на бюджетные деньги.

По словам Беляевой, с предпринимателями, которые будут платить экосбор, уже все обсудили — в этом вопросе не осталось темных пятен. Глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев отметил, что сбор — это не самоцель.

«Важнее создать механизмы регулирования экологичных подходов в производстве упаковки. Для этого и подготовлена методика расчета экосбора, согласно которой у менее экологичной продукции ставка будет выше», — объяснил Буцаев. Руководитель РЭО уверил, что реформа обратит внимание производителей и импортеров на важность самостоятельной утилизации отходов и использование более экологичной упаковки.

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов выразил уверенность, что реформа РОП не приведет к подорожанию товаров, так как коэффициент у сборов будет повышающим. Это значит, что производители будут платить соразмерно ущербу, который они наносят окружающей среде.

«Такой подход и стимулирует отказ от использования неперерабатываемых материалов», — подытожил Исмаилов.

Ранее Буцаев назвал три момента, которые мешают реализации реформы обращения с отходами в стране. По его словам, это сопротивление бизнеса внедрению РОП, сложный процесс доведения денег до инвесторов и регионов и непопулярность раздельного сбора мусора.