Почти три тонны бензола разлились в Вологодской области

Около 2,5 тонны бензола разлилось на промплощадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК). Однако никакой угрозы экологии нет, несмотря на утечку, предприятие продолжает работать в стандартном режиме.

Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на своей странице во «ВКонтакте» после своего посещения ЧерМК. Он рассказал, что разлив бензола произошел на промплощадке комбината ночью на 16 июня. При этом изначально сообщили, что из резервуаров вытекло порядка 20 тонн бензола. Оказалось, что масштабы сильно преувеличили — речь идет об утечке примерно в 2,5 тонны. При этом основная часть бензола перетекла в аварийную емкость. Губернатор подчеркнул, что остальная жидкость вылилась на бетонную площадку — место происшествия успешно локализовали.

Авария ликвидирована, угрозы людям и окружающей среде нет. Ситуация под контролем. Проверяются стоки, ливневые канализации, работают газоанализаторы. Следов бензола сейчас не обнаружено Олег Кувшинников

Губернатор подчеркнул, что предприятие продолжает работать в штатном режиме, а произошедший «технический инцидент» исчерпан.

Череповецкий металлургический комбинат является активом «Северстали». Эта одна из крупнейших вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний во всем мире, Основная часть ее активов находится в России, однако несколько предприятий есть и за границей. В компании работает порядка 50 тысяч человек.