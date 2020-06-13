Почти треть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве

Конец мая и начало июня в столице выдались дождливыми. За минувшую ночь в Москве выпало 28% месячной нормы осадков. Июньская норма уже превышена на 15%.

«По предварительной оценке, за несколько часов в районе ВДНХ, где располагается базовая метеостанция города, выпало около 28% месячной нормы осадков. <…> Первый летний месяц уже перевыполнил свою норму по дождям на 15%, с начала месяца в Москве выпало 87 миллиметров осадков», — рассказали «Интерфаксу» в столичном метеобюро.

Собеседник агентства подчеркнул, что климатическая норма осадков для Москвы в июне — 75 миллиметров.

Ранее синоптики предупредили о «желтом» уровне погодной опасности в московском регионе, который сохранится до вечера 14 июня. На выходных в Москве и Московской области ожидаются дожди и сильный ветер.

13 июня в столицу пришло похолодание. По состоянию на 11:00, как сообщил сайт Гидрометцентра России, в Москве +14 градусов. В субботу повсеместно пройдут дожди. Ветер северо-восточный, до 12 метров в секунду. Возможны порывы до 18 метров в секунду.