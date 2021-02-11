Почти половина россиян будет вовлечена в раздельный сбор отходов к концу 2021 года

В 2021 году охват населения раздельным сбором мусора составит 42% (26% сейчас). Частично раздельный сбор ТКО уже внедрен в 71 из 85 регионов России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Российского экологического оператора.

Самый высокий показатель охвата услугой, по оценкам РЭО, зафиксирован в Москве, Подмосковье, Республике Коми, Псковской, Вологодской, Костромской и Ярославской областях — в этих регионах разделяют отходы от 60 до 100% населения.

Как пояснил представитель РЭО для «360», увеличение процента граждан, которые сортируют мусор, связан, в первую очередь, с просветительской работой с населением, увеличением их информированности о раздельном сборе отходов и осознанном потреблении. Проведение просветительских мероприятий и разъяснительная работа с различными аудиториями, в том числе в сети Интернет, является одним из ключевых направлений работы Российского экологического оператора.

Для активного внедрения раздельного сбора ТКО необходимо также создание в субъектах инфраструктуры, необходимой для раздельного накопления отходов. По данным регионов на сегодняшний день в России насчитывается почти 80 тысяч контейнерных площадок, обустроенных для раздельного накопления ТКО, на которых установлено 92 тысячи баков.

Всего по состоянию на конец 2020 года регионам потребуется почти 420 тысяч контейнеров для сортировки мусора. На их приобретение необходимо 5 228 млн рублей.

ППК РЭО совместно с Минприроды прорабатывает возможность предоставления субсидии из федерального бюджета регионам для приобретения баков для РСО и оборудования контейнерных площадок.

«Сейчас на закупку новых или замену отработанных контейнеров для раздельного сбора есть заявки из нескольких десятков субъектов. При этом некоторые регионы оценивают нехватку в десятки контейнеров, а некоторые — в десятки тысяч», — прокомментировал представитель РЭО.