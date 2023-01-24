Экология 24 января 2023, 14:03 Почти четверть старой одежды россиян оказалось нельзя переработать

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При этом большинство отходов текстиля, образуемых в России, можно переработать.

По данным исследования Благотворительного фонда «Второе дыхание» и Группы ЭкоЛайн, этот показатель достигает 78%. В Российском экологическом операторе обратили внимание на необходимость верификации действующих площадок по сбору таких отходов. Площадкой для верификации предприятий, перерабатывающих текстиль, может стать Ассоциация «Ресурс», созданная при поддержке РЭО.

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«Развитие экономики замкнутого цикла в России невозможно представить без налаженных процессов утилизации таких отходов, как текстиль. По данным исследования фонда „Второе дыхание“ и Группы ЭкоЛайн, 78% отходов текстиля, собранных из мусорных баках и попавших на комплекс по переработке, можно было бы утилизировать. Но все эти отходы загрязнены из-за попадания не в тот контейнер. И хотя явный дефицит мощностей для переработки текстиля очевиден — из 200 тысяч тонн отходов текстиля, подлежащих утилизации (согласно 10% нормативу), официально в России утилизируется не более 20 тысяч тонн. Но перед тем, как строить заводы, необходимо наладить эффективный сбор таких отходов. Для начала требуется ввести добровольную верификацию для сборщиков текстиля, а также проводить их ежегодный аудит, регулярно выявлять сервисы полного цикла. Верификатором согласилась выступить Ассоциация „Ресурс“, созданная при поддержке РЭО для содействия экономике замкнутого цикла», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Он добавил, что использованному текстилю необходимо присвоить статус отхода, чтобы стало возможным его включение в список фракций, запрещенных к захоронению без выборки потенциальных вторичных ресурсов. Норматив утилизации должен быть повышен. Сейчас он составляет 10%, около 12 тысяч рублей за тонну, это самый низкий норматив в перечне расширенной ответственности производителей (РОП). По подсчетам Минприроды России, ставка экосбора должна составлять не менее 41 000 рублей за тонну, говорится в исследовании.

Совместное исследование «Второго дыхания» и Группы ЭкоЛайн было проведено в середине 2022 года. Организации решили изучить и систематизировать российский и зарубежный опыт в области сбора, перераспределения и переработки текстиля, бывшего в употреблении.

Группа ЭкоЛайн проанализировала состав текстиля в отходах комплекса по переработке отходов (КПО) и выяснила, что более 78% текстиля, выброшенного в мусорные баки, — это текстиль, пригодный для повторного использования или переработки, который можно было бы вернуть в цикл, если бы он был собран до попадания в баки. Более 18% — многослойный текстиль (верхняя одежда, одеяла и т. п.), который перерабатывается условно, — требуются новые технологии, отсутствующие в России. И всего 3% — это текстиль, непригодный к возвращению в экономику.

«Когда люди выбрасывают текстиль, он попадает в мусоровоз, у которого коэффициент сжатия — семь к одному. В спрессованной массе текстиль впитывает все жидкие и пищевые отходы. Текстиль поступает на КПО в составе смешанных отходов, он загрязнен и перенасыщен влагой. Фактически выбрать его можно, но передать на переработку уже нельзя. Таким образом, мы получаем мокрый, грязный текстиль с неприятным запахом, который годится только для того, чтобы почистить пресс изнутри после прессования грязной упаковки, например, ПЭТ-бутылки или упаковки типа тетра пак с остатками жидкости внутри», — отметила заместитель генерального директора Группы ЭкоЛайн Елена Вишнякова.

С 2017 года Благотворительный фонд «Второе дыхание» ведет реестр организаций, занимающихся рециклингом текстиля в России. На конец 2022 года в нем числится более 80 проектов в 60 регионах. Большая часть текстиля собирается не как отход, а как товар или имущественное пожертвование. Такую деятельность осуществляют негосударственные некоммерческие организации, бюджетные учреждения, религиозные организации и коммерческие организации (в том числе социальные предприниматели). Однако получить точную информацию об объемах сбора текстиля в России невозможно, поскольку такие данные не агрегируются.

Одним из шагом в развитии сферы переработки текстиля в России должно стать создание полноценной системы обращения с текстильными отходами. В рамках которой будет происходить кооперация между региональными операторами, сборщиками (благотворительными и некоммерческими организациями), а также производителями текстиля и текстильных изделий, собирающих отходы в рамках РОП, считают авторы исследования.

Они также рекомендуют в первую очередь принять «дорожную карту» с мероприятиями, сроками и ответственными за предотвращение образования текстильных отходов, организацию сбора, утилизации и использования полученного вторичного сырья. Важным является стимулирование установки контейнеров для использованного текстиля в торговых центрах, на муниципальных территориях и в жилом секторе в шаговой доступности от основных образователей отходов, формирование у граждан ответственного подхода к потреблению товаров и обращению с текстилем.