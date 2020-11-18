Почти 98 млн рублей выделили на поддержку экологии в Адыгее
97,62 миллиона рублей выделили на реализацию нацпроекта «Экология» в Адыгее. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Сейчас в рамках этого проекта достраиваются два объекта модернизации систем водоснабжения, также планируется развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. На выделенные средства закупили лесопожарное оборудование, которого не хватало в регионе.
«Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку федерального центра в реализации важных программ и проектов по охране окружающей среды», — заявил глава республики Мурат Кумпилов.