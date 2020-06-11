Почти 90% месячной нормы осадков выпало в Москве за 10 дней июня

Ливни вернулись в Москву после небольшого перерыва, когда в конце мая прошли рекордные дожди. С начала июня в столице выпало 87% месячной нормы осадков.

«Местами количество выпавших за сутки осадков сопоставимо с двумя третями июньской нормы дождей. В центре мегаполиса, на ВДНХ, выпало четыре миллиметра, на Балчуге — шесть миллиметров», — приводит РИА «Новости» слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Собеседник добавил, что основной вклад в общее количество выпавших осадков внесли дожди на окраинах столицы: в Строгине и Тушине выпало 10−11 миллиметров, в Немчиновке — 18 миллиметров, в Михайловском — 48 миллиметров.

На своей странице в Facebook Леус сообщил, что 11 июня погоду в Москве сформирует теплый сектор приближающегося с северо-запада циклона. В четверг в столице переменная облачность, после обеда местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы с градом.

Воздух прогреется до отметки +31 градус. Ветер юго-западный до восьми метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы — 747 миллиметров ртутного столба.

В конце мая в Москве за двое суток выпало 140% нормы месячных осадков. Синоптики назвали это редчайшим случаем.