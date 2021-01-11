Почти 80 тысяч контейнерных площадок обустроены для раздельного сбора в РФ
Российский экологический оператор прорабатывает возможность выделения средств из федерального бюджета, чтобы регионы смогли оборудовать контейнерные площадки необходимым количеством баков.
«Для полноценного перехода на раздельный сбор ТКО необходимо создание соответствующей инфраструктуры по обработке и утилизации отходов. Сегодня 35 субъектов обладают производственными мощностями, которые позволяют обработать не менее 30% от общей массы образующихся ТКО. Разработанные РЭО меры поддержки инвестпроектов позволят ускорить создание объектов обращения с отходами. Новые инвестиционные инструменты будут утверждены в 2021 году», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.
На сегодняшний день в 71 регионе частично введен раздельный сбор ТКО. А во всех 85 регионах утвержден порядок раздельного накопления отходов.
В целом по стране охват населения раздельным сбором ТКО составляет 25,99%. В Москве охват составляет 100%, в Московской области 85%, в Республике Коми — 69,7%, в Псковской области — 65,7%, Вологодской области — 64,6%, Костромской области — 64%.