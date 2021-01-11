Почти 80 тысяч контейнерных площадок обустроены для раздельного сбора в РФ

В России для раздельного сбора ТКО обустроено 79 819 площадок, на которых установлено 92 153 бака. Всего для сортировки мусора по данным регионов требуется 419 993 контейнера. Чтобы их приобрести, необходимо 5 228 млн рублей. Об этом сообщили в Российском экологическом операторе.

Российский экологический оператор прорабатывает возможность выделения средств из федерального бюджета, чтобы регионы смогли оборудовать контейнерные площадки необходимым количеством баков.

«Для полноценного перехода на раздельный сбор ТКО необходимо создание соответствующей инфраструктуры по обработке и утилизации отходов. Сегодня 35 субъектов обладают производственными мощностями, которые позволяют обработать не менее 30% от общей массы образующихся ТКО. Разработанные РЭО меры поддержки инвестпроектов позволят ускорить создание объектов обращения с отходами. Новые инвестиционные инструменты будут утверждены в 2021 году», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

На сегодняшний день в 71 регионе частично введен раздельный сбор ТКО. А во всех 85 регионах утвержден порядок раздельного накопления отходов.

В целом по стране охват населения раздельным сбором ТКО составляет 25,99%. В Москве охват составляет 100%, в Московской области 85%, в Республике Коми — 69,7%, в Псковской области — 65,7%, Вологодской области — 64,6%, Костромской области — 64%.