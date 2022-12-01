Экология 01 декабря 2022, 15:24 Почти 70 регионов приняли участие в вебинаре РЭО по парниковым газам

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Второй вебинар «Мониторинг и снижение выбросов парниковых газов в отрасли обращения с ТКО — новые требования законодательства и практика применения», организованный Российским экологическим оператором, прошел 30 ноября. В мероприятии приняли участие почти 70 представителей регионов, интересующихся сферой регулирования выбросов парниковых газов.

«Мы провели два вебинара, на которых затронули как теоретическую составляющую темы выбросов парниковых газов, так и практическую направленность. На втором вебинаре представили алгоритм расчета выбросов метана на объекте размещения отходов. Расчет проводился в соответствии с положениями Приказа Минприроды России от 27 мая 2022 года № 371 „Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов“. Также подготовили пошаговую видео-инструкцию, благодаря которой можно подготовить в Excel формат расчета для своего предприятия. Мероприятие получило большой отклик, на них присутствовали представители большинства регионов, что говорит об актуальности проблемы», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Вебинар проходил в два этапа — 23 ноября и 30 ноября с 10:00 в прямом эфире с зарегистрировавшимися участниками отрасли на платформе Контур Толк с одновременной трансляцией на YouTube-канале РЭО.

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В вебинаре приняли участие представители почти 70 регионов России. Количество просмотров записи трансляции вебинаров на YouTube-канале РЭО достигло около тысячи просмотров.