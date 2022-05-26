Почти 63 тонны отходов собрали волонтеры на субботниках «Зеленого десанта» РЭО
Волонтеры собрали 62,7 тонны отходов во время субботников «Зеленого десанта», которые были организованы при поддержке Российского экологического оператора. Генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев также принял участие в одной из уборок, которые проходили в течение месяца в апреле и мае 2022 года.
«Волонтеры играют огромную роль в экологическом просвещении, среди населения формируется совершенно иная культура потребления, люди начинают заботиться об окружающей среде. Российский экологический оператор открыл серию субботников „Зеленый десант“, которые прошли в апреле и мае в 40 субъектах РФ. Всего состоялось 66 субботников, в них приняли участие 3405 человек. Собрать удалось 62 871 килограмм отходов! Все отходы собирали раздельно, в синие мешки клали вторсырье, в черные — смешанные отходы. А в каких-то регионах сразу отдельно в белые пакеты собирали стекло. В наших субботниках принимали участие как правило молодые люди, школьники и студенты, активная молодежь, но также и местные жители городов, в которых проходили уборки. Можно смело говорить, что такой формат экопросвещения довольно востребован и, главное, способствует популяризации раздельного сбора отходов и в целом новой культуры потребления», — отметил Денис Буцаев.
Волонтеры собрали не только отходы, спиленные деревья и шины, но и различные необычные предметы, например, старые лампы, детали от бытовой техники, окна, ленту выпускника и многое другое. На субботниках волонтеров кормили и поили горячим чаем, а в некоторых регионах для них проводили экскурсии, на которых они могли поближе познакомиться с историей родных мест.
В рамках «Зеленого десанта» волонтеры-экологи «Делай!» посетили при поддержке РЭО Донецкую народную республику и провели там субботник с местными общественниками. Выезд состоялся в рамках гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ.
Главный субботник состоялся на территории усадьбы Демьяново в Московской области 14 мая. На него пришло более 300 волонтеров, которые не только прибрались на территории усадьбы, но и высадили там деревья, покрасили забор.
Десять флагманских субботников состоялись в Белгородской, Вологодской, Московской, Свердловской, Омской, Тамбовской, Кемеровской областях, республиках Кабардино-Балкария, Дагестан, а также в Севастополе. Всего 66 уборков прошло в таких регионах, как Амурская, Архангельская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Липецкая, Московская, Новосибирская, Омская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Челябинская, Забайкальский, Ставропольский и Пермский края, Республики Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карелия, Крым, Саха (Якутия), Северная Осетия, Удмуртия, Чувашия, Севастополь, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Для проекта на сайте РЭО был подготовлен специальный раздел, где любой желающий мог зарегистрироваться на субботник в своем городе.