Почти 60 лесных пожаров ликвидировали в России за сутки

За минувшие сутки в России потушили 58 лесных пожаров. Спасатели справились с огнем, который бушевал почти на двух тысячах гектаров.

Пламя распространилось на площадь в 1855 гектаров, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Авиалесоохраны.

На территории РФ к полуночи 25 мая действовали 64 пожара, которые охватили более 13 тысяч гектаров леса. Специалисты активно их тушили.

В Красноярском крае зафиксирована самая большая площадь возгорания — 4761 гектар. В Забайкальском крае ввели режим ЧС. Он действует в одном районе Иркутской области, Тувы и Хакасии.

На прошлой неделе на Ямале случился крупный пожар, который начался из-за грозы. Его площадь достигла примерно 62 гектаров.