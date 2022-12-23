Экология 23 декабря 2022, 17:08 Почти 5000 школьников из Петербурга узнали о переработке отходов на экоуроках

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Более 4700 российских школьников из Санкт-Петербурга побывали на экоуроках, организованных Российским экологическим оператором и эколого-благотворительным проектом по сбору пластиковых крышечек «Крышечки ДоброТЫ». Они узнали о переработке отходов, а также обсудили проблемы загрязнения окружающей среды.

«В рамках экопросветительской деятельности среди наших юных граждан мы регулярно проводим уроки в учебных учреждениях. В 50 школах Санкт-Петербурга прошло 200 экологических уроков. Свыше 4700 учеников узнали больше о навыках осознанного потребления, бережном отношении к окружающей среде, переработке отходов и раздельном сборе. Одной из задач в рамках мусорной реформы является в том числе развитие высокой экологической культуры в обществе, а юное поколение в этом очень активно помогает», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Уроки проходили среди учеников 1−11 класса. Учащиеся 1−4 классов активно участвовали в занятиях с использованием игровых технологий «Юные хранители планеты. Маленькие дела — большие перемены». В 5−9 классах состоялось обсуждение темы «Поколение экофрендли. Модное движение или жизненная необходимость?». Старшеклассники 10−11 классов организовали дискуссию «Эковолонтерство и экологические профессии будущего».

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«После проведения экоуроков нам поступило большое количество позитивных отзывов, как от школьников, так и педагогов. Знания и навыки в области обращения с ТКО, которые ребята приобрели в ходе мероприятий, помогут популяризировать раздельный сбор отходов среди самих школьников, их семей. Таким образом происходит формирование у подрастающего поколения новой модели поведения, отвечающей принципам экологичности и осознанного потребления», — сказал глава PR-департамента Дмитрий Бойко.