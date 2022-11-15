Экология 15 ноября 2022, 15:08 Почти 40000 экоактивистов собрали 270 тонн макулатуры к международному Дню вторичной переработки

Читать 360tv в

38540 активистов собрали более 270 тонн макулатуры за время масштабной акции «Миллион — Родине!». Она продлится еще две недели. Об этом к международному Дню вторичной переработки сообщил Российский экологический оператор, выступающий организатором акции.

«Сегодня празднуется международный День переработки. А ровно два месяца назад по всей стране стартовала акция „Миллион — Родине!“, включающая в себя сбор макулатуры, просветительские мероприятия, экскурсии на мусороперерабатывающие комплексы и экологическую олимпиаду для школьников. На сегодняшний день почти 40 000 активистов собрали более 270 тонн макулатуры. Это отличный пример действительно полезного активизма, который идет только на пользу экологии. Все сырье направлено на утилизацию. Акция, чьей главной задачей является популяризация осознанного потребления и раздельного сбора отходов, продлится еще две недели», — сказал глава РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Реклама

Все средства, полученные от сдачи макулатуры переработчикам вторичного сырья, будут направлены на благотворительность — детям из детских домов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской области.

Различные просветительские активности (экоуроки, лекции и мастер-классы) были проведены в школах и университетах. Молодежь узнала о процессе переработки бумаги. Для школьников, студентов ссузов и вузов, волонтеров и всех желающих были организованы экскурсии на комплексы по сортировке и переработке отходов.

«Акция проходит по инициативе публично-правовой компании „Российский экологический оператор“ и Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов „Делай!“. Пункты приемы работают по всей стране, адреса указаны на сайте акции. Для создания нового пункта необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и пройти верификацию», — отметил глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

Партнерами проекта выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Ассоциация волонтерских центров, Президентская платформа «Россия — страна возможностей», Лига переработчиков макулатуры и сервис Ubirator, а также акция по сбору макулатуры «БумБатл». Узнать подробности и присоединиться к активностям можно на сайте: миллион-родине.рф/.