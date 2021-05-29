Почти 40% месячной нормы осадков выпало в Москве

Всего за день в столице выпало порядка 40% месячной нормы осадков. При этом дожди в городе еще будут продолжаться. Об этом сообщили в метеобюро Москвы.

«По предварительным оценкам, за день в городе выпало около 40% месячной нормы осадков. Данные получены в 18:00», — привел «Интерфакс» слова сотрудника метеобюро.

Начиная с утра субботы, 29 мая, прирост осадков составил 20 миллиметров. При этом для мая месячной нормой является 51 миллиметр.

Согласно данным на сайте Гидрометцентра, днем 30 мая ожидается облачная погода с прояснениями. В городе будет идти небольшой дождь, а в Подмосковье он будет местами умеренный. Воздух прогреется до +14…+16 градусов. Ночью температура опустится до +6…+8 градусов тепла.

Новая рабочая неделя также начнется со значений +14…+16 градусов. Во вторник, 1 июня, синоптики обещают уже от +17 до +19 градусов. Будет переменная облачность, но без осадков. К пятнице столбики термометров будут уже показывать до +26 градусов. На улице будет переменная облачность и без дождей.