Почти 3 тонны мусора собрали в Подмосковье на «Чистых играх» | 360°

Экология 19 сентября 2022, 12:00 Поделиться Telegram

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Viber Почти 3 тонны мусора собрали в Подмосковье на «Чистых играх»

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Активисты собирали отходы на скорость

Более 2,6 тонны отходов собрали жители Новой Москвы в рамках проекта «Чистые игры». Мероприятие прошло 17 сентября при поддержке Российского экологического оператора. Победу одержала команда «Новое поколение».

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«Отличный способ хорошо и с пользой провести время — субботник в месте, где живешь. Вот и жителям Новой Москвы выпала возможность поучаствовать в масштабных экосоревнованиях, получить призы, а главное сделать чистым свой район. За день „Чистых игр“ было собрано 2625 кг отходов, включая различные виды вторсырья, которое будет направлено на переработку. РЭО поддерживает подобные проекты, ведь они направлены на популяризацию таких базовых вещей, как чистота, экология, гражданская активность. А форма игры — это отличный инструмент вовлечения людей в экоповестку», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Во время соревнований игроки делятся на команды и состязаются в сборе отходов. К месту уборки их доставили на экологичных электробусах. Всех участников ждет пикник и экскурсия в крупнейший в Европе электробусный парк Красная Пахра, а для самых активных приготовили призы. Электробусы — современный экологичный транспорт. Эксперты отмечают, что замена одного обычного автобуса на электробус позволяет уменьшить выбросы углекислого газа в окружающую среду на 60,7 тонны в год. В Москве в 2020 году выбросы атмосферу уже сократились примерно на 400 тонн.

«В 2021 году рекордное количество собранного мусора составило 850 килограммов! Посмотрим, смогут ли игроки побить этот рекорд!» — сказал координатор Чистых Игр в Москве Дмитрий Селин.

«Проект „Чистые Игры“ зародился в Петербурге и распространился уже на более 500 городов России и мира. Так исторически сложилось, что игры в Вологде, Казани и Перми собирают больше всего участников и устраивают целые фестивали. В Вологде каждый год мэр города лично участвует в Чистых Играх. А вот в Москве в первый раз у нас пройдут игры такого масштаба! Мы очень рады такому этому событию и приглашаем всех провести время с пользой и весело и сыграть с нами в Чистые Игры!» — прокомментировал создатель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе.

Данная игра по сбору и сортировке мусора будет проведена в рамках Осеннего Кубка Чистоты России. Уже четвертый год подряд активисты со всей страны организовывают соревнования по уборке своих населенных пунктов, чтобы побороться за главные призы и кубок. В Чистых Играх поучаствовало уже более 100 000 человек.

Соревнования проходят при поддержке Российского экологического оператора, «Газпром-Медиа Холдинга», ГУП «Мосгортранс», Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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