Почти 3 млрд рублей направят на очистные сооружения в Ивановской и Астраханской областях

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на очистные сооружения в Ивановской и Астраханской областях. На эти цели будет выделено более 2,9 миллиарда рублей. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Деньги поступят из федерального бюджета в течение 2021–2023 годов. С их помощью к 2024 году в регионе появятся высокотехнологичные сооружения для глубокой очистки коммунальных сточных вод. Это позволит сократить объем загрязненных стоков, попадающих в Волгу, улучшить качество воды и экологическую ситуацию в целом», — говорится в сообщении.

Около 1,3 миллиарда рублей будет направлено на модернизацию очистных сооружений в Астрахани. Ивановская область получит на эти цели более 1,6 миллиарда рублей. Реконструкция систем поможет значительно снизить уровень загрязнения Волги.