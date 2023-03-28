Экология 28 марта 2023, 15:33 Почти 3 млрд рублей будет инвестировано в новый мусороперерабатывающий завод под Петербургом

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Российский экологический оператор инвестирует 2,98 млрд рублей в комплекс по переработке отходов мощностью 300 000 тонн в год в Кингисеппском районе Ленинградской области.

«В Ленинградской области будет построен комплекс по обработке, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО), РЭО инвестирует в этот проект 2,98 млрд рублей в первом квартале 2023 года. Общий объем инвестиций оценивается в 3,7 млрд рублей, а благодаря поддержке РЭО снижение тарифной нагрузки на жителей составит 779,5 млн рублей», — сказал Денис Буцаев, генеральный директор РЭО. Проект реализуется региональным оператором ОАО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» по обращению с ТБО. Сергей Королев, заместитель генерального директора по инвестициям и развитию РЭО, сказал: «Наблюдательный совет компании одобрил приоритетное финансирование за счет выпуска облигаций для строительства инвестиционных проектов РЭО». Кроме того, до конца 2024 года в Ленинградской области будет построен экоиндустриальный парк с очистными сооружениями для переработки отходов производства полимеров и резинотехнических изделий. Планируется, что финансирование мусороперерабатывающих мощностей, которые будут созданы резидентами парка, в рамках мер поддержки будет осуществляться российским экологическим бизнесом. В феврале прошлого года Буцаев и руководство Ленинградской области обсудили пять мусороперерабатывающих комплексов, которые будут построены в Санкт-Петербурге и области на местах старых полигонов.