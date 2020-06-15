Почти 29 тысяч кубометров топлива собрали после разлива под Норильском

Специалисты экстренных служб собрали почти 29 тысяч кубометров топливно-водяной смеси после разлива дизеля под Норильском. Масса вывезенного загрязненного грунта превысила 75 тысяч тонн.

«В течение суток собрано 2,91 тысячи кубометров топливно-водяной смеси, всего с начала работ — 28,71 тысячи кубометров», — рассказал РИА «Новости» представитель экстренных служб.

Он добавил, что большая часть собранного топлива находилась в акватории реки Амбарная.

Кроме того, за сутки в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезли 9,83 тысячи тонн загрязненного грунта. Всего с начала работ вывезли 75,48 тысячи тонн.

В сборе топлива участвуют спасатели Морспасслужбы.

Источник: Морспасслужба

«На месте сбора разлитого топлива по-прежнему, как наиболее эффективные, работают пороговые нефтесборные системы. Сейчас отрядом задействовано пять таких систем общей производительностью 190 кубометров в час <…> По сравнению с первыми днями производительность сбора нефтепродуктов значительно увеличилась», — говорится в сообщении на сайте службы.

29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла разгерметизация топливного бака, вылилась часть топлива. Из-за происшествия в грунт и воду попали около 21 тысячи тонн топлива. Загрязнены оказались реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

Следователи возбудили четыре уголовных дела. В «Норникеле» считают основной причиной ЧС потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.

В Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.