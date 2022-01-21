Почти 2000 жалоб на мусор оставили петербуржцы с начала года

На 20 января с начала года в систему «РЭО Радар» поступило 1814 жалоб на несвоевременный вывоз мусора в Санкт-Петербурге. Причиной стало подключение к системе Невского экологического оператора. Часто в обращениях жаловались на стихийные свалки и нерегулярный вывоз отходов.

«Наибольшие проблемы с мусором, согласно сообщениям людей, в Невском, Приморском и Калининском районах. Число жалоб из этих районов составило 44% от всех жалоб, 24,6% и 7,33% соответственно. Далее в антирейтинге „замусоренных“ районов Петербурга Выборгский (5,5%), Красносельский (3,95%) и Фрунзенский районы (3,25%). Ни одного сообщения нет только по Кронштадтскому району Петербурга», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Жалобы, поступившие в «РЭО Радар», взяли в работу и направили регоператору. На 20 января уже есть решения по 386 обращениям.

Эксперты РЭО считают, что причинами нарушений стал низкий уровень готовности Санкт-Петербурга к переходу на новую систему обращения с ТКО. Регоператор не проверил наличие и объем контейнеров во дворах и не рассчитал необходимое количество техники.

«Петербургский регоператор плохо подготовился к переходу на новую систему обращения с ТКО. Во-первых, он не взял во внимание и не уточнил реестр контейнерных площадок. Контейнерные площадки во дворах домов не были оценены даже элементарным способом — визуально. Во-вторых, Петербургу явно не хватило специализированной техники для сбора и транспортировки отходов — необходимо было увеличить парк мусоровозов», — добавил заместитель генерального директора ППК РЭО Евгений Карелов.

Кроме того, 13 и 14 января представители РЭО выезжали на адреса, по которым было больше всего жалоб, это ул. Бутлерова 11 к.4, ул. Октябрьская набережная 124 к.7, ул. Крыленко 25 к.4, ул. Евдокима Огнева 6 к. 1. Там контейнеры в действительности оказались переполненными, площадки были завалены мусором и крупногабаритными отходами.