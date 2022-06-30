Почти 1 млрд рублей вложат дополнительно в крупнейший завод по переработке пластика в России

Облигационный заем на 884 миллиона рублей выкупит Российский экологический оператор у компании «ЭкоЛайн-ВторПласт». Размещение коммерческих облигаций на эту сумму состоялось 30 июня. Цель привлечения денежных средств — финансирование создания крупнейшего в стране завода по переработке пластика. Ранее РЭО уже направил на строительство этого предприятия два миллиарда рублей. Генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев напомнил, что это первый в России выпуск коммерческих зеленых облигаций.

«Компания „ЭкоЛайн-ВторПласт“ была специально создана для реализации проекта по строительству крупнейшего в России завода по переработке пластика. В год он сможет принимать до 60 тысяч тонн отходов полимеров и производить 120 тысяч пластиковых контейнеров с добавлением вторичной гранулы. В прошлом году РЭО направил на создание объекта 2 млрд рублей через выкуп облигационного займа, и это был первый в России выпуск коммерческих зеленых облигаций. В этом году ППК дофинансирует проект почти на миллиард — на 884 млн рублей через выкуп дополнительного выпуска ценных бумаг. Всего инвестиции в проект составят 9,9 млрд рублей. За счет участия РЭО в отрасль привлекается 7,094 млрд рублей внебюджетных средств», — отметил Денис Буцаев.

Всего РЭО вложит в инвестиционный проект 2,884 миллиарда рублей через выкуп облигаций у компании «ЭкоЛайн-ВторПласт». Согласно условиям облигационного займа в рамках второго выпуска, срок обращения ценных бумаг составит до 102 месяцев, процентная ставка — 4,75% годовых (50% ключевой ставки Банка России). Общий объем инвестиций — 9 978 900 рублей. В РЭО уточнили, что ввод в эксплуатацию объекта запланирован на второй квартал 2023 года.

Комплекс по утилизации пластиковых отходов мощностью входящего потока 60,2 тысячи тонн в год с производством готовой продукции в виде пластиковых контейнеров расположится на территории Экотехнопарка «Восток» в городском округе Егорьевск Московской области. Помимо готовой продукции в виде контейнеров на предприятии будет производиться вторсырье, такое как ПЭТ-флекса (39%), ПНД/ПП-гранула (14%) и ПВД-гранула (27%). Гранулу возможно применять при производстве таких изделий, как флаконы, канистры, стройматериалы, пакеты, автомобильные комплектующие и т. д.