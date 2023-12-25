Экология 25 декабря 2023, 10:11 Почта России стала участником цифровой платформы РЭО по торговле вторсырьем РИА «Новости»

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Почта России присоединилась к Электронной торговой площадке по купле-продаже вторсырья (ЭТП), созданной Российским экологическим оператором.

«Еще один крупный игрок стал участником цифровой платформы РЭО по торговле вторсырьем. Почта России теперь один из пользователей площадки. Напомню, что ЭТП создавалась в рамках формирования экономики замкнутого цикла и как удобный инструмент исполнения расширенной ответственности производителей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Принципы экономики замкнутого цикла и нацпроекта „Экология“ лежат в основе корпоративной системы обращения с отходами Почты России. Все, что может быть переработано во что-то полезное, должно быть переработано и использовано. Электронная площадка РЭО, где собраны проверенные переработчики вторсырья, дает для этого дополнительные возможности», — отметила директор по внешним коммуникациям Почты России Екатерина Куманина.

Пользователи ЭТП также уже являются такие крупные компании, как «РТ-Инвест», «Хартия», «Сибур», Росатом, Мечел, Татнефть, «Интер РАО», Невский экологический оператор, «Эколайн», концерн «Калашников», Beko, «Магнит», Русгидро, «Ситиматик», «Вкусно — и точка».

«Всего на ЭТП зарегистрировано 2104 компании из различных сфер и отраслей. На платформе сейчас более 1000 активных лотов, на общую сумму более 2,6 млрд рублей», — отметил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

РЭО создал Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке. С 1 января 2024 года доступ к площадке станет платным. Сейчас на ЭТП доступны три варианта тарифов, ознакомиться с ними можно по ссылке.