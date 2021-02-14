Побит рекорд по количеству осадков в Москве

Рекордные 17,6 миллиметра осадков за всю историю метеонаблюдений в Москве выпали 13 февраля. Про рекорд рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщил ТАСС.

Абсолютный рекорд зафиксировали на метеостанции ВДНХ.

Предыдущий показатель превзойден на четыре миллиметра. В 2019 году выпало 13,6 миллиметра осадков за сутки.

Ранее Вильфанд сообщил, что 13 февраля стало вторым по снежности за 142 года метеонаблюдений. Высота сугробов в столице увеличилась до 58-59 сантиметров. До абсолютного рекорда не хватило двух-трех сантиметров осадков.

Регулярные метеонаблюдения в Москве ведутся с 1 января 1879 года.

Москвичи пожаловались на погодные условия и дорожную ситуацию. Однако в регионах не поняли, как можно удивляться снегу зимой. В субъектах РФ посмеялись над столичным снежным коллапсом и напомнили, что бывает и хуже. Тем не менее Московскую область продолжат расчищать в усиленном режиме. Снег вывезут за пять дней. А на МКАД появились мобильные пункты для водителей, где можно поесть и погреться.