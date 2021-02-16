Побережье Балтийского моря замерзло впервые в ХХI веке. Галерея

На Балтийском море, в районе Калининграда, образовался прибрежный лед. Местные жители такого не наблюдали больше 20 лет, а эксперт заявил, что это явление нередкое.

Море на некоторых участках покрыто толстым слоем льда. Ледовые поля достигают сотен метров в ширину. Об этом рассказал телеканалу «Каскад.тв» кандидат географических наук, доцент БФУ Николай Белов.

«Припай — явление нередкое для Балтийского моря, он относится к неподвижным льдам. Наши дорогие горожане и жители области несколько избаловались теплыми зимними периодами последнего десятилетия, поэтому воспринимают данное событие как экзотику. Старожилы могут сказать, что в прошлом веке такое явления возникало достаточно часто», — сообщил эксперт.

Балтийское море замерзло впервые за 20 лет

Николай Белов напомнил жителям и гостям Калининграда, что гулять по такому льду нельзя. Морской лед только кажется крепким. Из-за разницы в солености, глубине и наличии течений провалиться под него очень легко.

Эксперт отметил, что ледовый припай чаще образовывается в северных районах Балтийского моря — у побережья Швеции и Финляндии.