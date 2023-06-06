Экология 06 июня 2023, 15:30 Победителями полуфинала проекта «Экософия» стали 34 активиста

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Новыми членами большой всероссийской Экосборной стали 34 финалиста из 19 регионов.

Полуфиналистов проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» наградили 5 июня в Архангельске в рамках четвертого полуфинала проекта. Награждение проходило при участии представителя Российского экологического оператора.

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«Как соорганизатор РЭО рад сообщить о старте заключительного этапа проекта „Экософия“. Уже награждены победители итогового полуфинала, ими стали 34 финалиста из 19 регионов. Все они являются активными молодыми людьми, стремящимися к развитию экологической культуры России. Проект может дать им отличный старт для развития в сфере экологии», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Заключительный этап продлится в Архангельске до 6 июня. Он будет проходить в формате эколого-промышленной экспедиции с оценочными мероприятиями, деловой и просветительской программой, направленной на выявление экологических лидеров и приобщение жителей региона к экологической культуре.

«В отборочных испытаниях приняли участие 146 человек из 36 регионов России, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, а также из республики Беларусь и Ирландии», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Проект «Экософия» стартовал в июне 2022 года. К инициативе уже присоединились почти 50 тысяч экоактивистов. Первый полуфинал проекта состоялся в начале ноября в Калуге и собрал свыше 200 участников из разных регионов России, а также Республик Беларусь и Казахстан. В конце ноября в Байкальске Иркутской области прошел второй полуфинал, участниками которого стали 92 экоиста, представляющие 19 регионов России, полуфинал в Тюмени в апреле собрал 110 участников из 33 регионов нашей страны. Гранд-финал пройдёт в Нижнем Новгороде с 27 по 30 июля 2023 года.

Присоединиться к проекту, чтобы узнать много нового, приобрести друзей и поддержку своих экоинициатив или стать амбассадором ЭКОЖ страны можно в любое время, зарегистрировавшись на сайте проекта экософия.рф.