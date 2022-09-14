Победители «Зеленой премии» получат 3,5 млн рублей | 360°

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Победители «Зеленой премии» получат 3,5 млн рублей

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На денежные призы смогут рассчитывать первые 20 финалистов в трех номинациях

Финалисты «Зеленой премии» получат денежные призы общей суммой 3 450 000 рублей, победителей ждет грант в 300 тысяч рублей. На денежное вознаграждение смогут рассчитывать авторы лучших экологических проектов в трех номинациях, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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«Уже в декабре мы проведем вторую „Зеленую премию“, которая направлена на выявление лучших экологических проектов в нашей стране. Участвовать в конкурсе могут как физические, так и юридические лица. Важно, чтобы инициативы отвечали таким критериям отбора, как результаты и масштаб проекта, оригинальность идеи, возможности дальнейшего развития проекта, а также вовлеченность граждан в проект. Для 20 финалистов мы подготовили денежные призы на общую сумму почти 3,5 млн рублей. Их получат победители в трех номинациях. Но, конечно, надеемся, что главной мотивацией к участию у авторов станет желание заявить о себе и поделиться опытом по экологичному образу жизни с остальными жителями России», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Денежный грант получат победители в таких номинациях, как «Общественные проекты», «Образовательные проекты» и «Просветительские проекты». С 11 по 20 места финалисты получат по 20 тысяч рублей, с 4 по 10 — по 50 тысяч рублей. Приз за третье место составит 100 тысяч рублей, за второе — 200 тысяч рублей и за первое — 300 тысяч рублей.

«Деньги победители смогут направить на развитие собственных проектов. Конкурс является одним из инструментов просветительской работы РЭО. У нас широкий блок, посвященный просвещению в области обращениия с ТКО. Напомню, что целью реформы обращения с отходами является в том числе снижение объема захоронения отходов и увеличение их сортировки, в том числе за счет раздельного сбора, вовлечения вторсырья в оборот», — сказал глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

Подробности премии и форма отправки заявки — по ссылке на сайте проекта.

https://award.reo.ru

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