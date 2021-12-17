Победители детской премии Росприроднадзора отправились на эко-смену в «Орленок»

Заплыв в поддержку чистого Байкала, сумка из футболки вместо пластиковых пакетов, уборка побережья и бумага из одуванчиков для защиты лесов — это лишь малая часть детских проектов на премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Путевки на эко-смену в «Орленок» выиграли 50 победителей проекта.

«Сколько я себя помню, я и моя семья занимались очисткой берегов, мы всегда сортировали мусор, то есть занимались экологией», — рассказала одна из победителей Азалия Хананова.

Ей даже не пришлось ничего придумывать — только заснять и отправить видео на почту.

«Этот лагерь морской — здесь у нас комната называется кубриком. Мы каждый день по-особенному заправляем кровати», — добавила Софья Широкова, показывая, как складывает полотенце корабликом.

Помимо развлечений, нужно и новые знания получить, ведь смена проходит в разгар учебного года. Учебная программа — как в обычных школах, только без домашних заданий. Зато с наглядными экспериментами. К середине января в школе откроют класс экологии — это совместный проект «Орленка» и Росприроднадзора. Ребята будут выращивать и исследовать растения.

«У нас в лагере есть своя морская лаборатория. Здесь мы изучаем морских обитателей, которые существуют в нашей орлятской бухте. А также с морского пляжа мы собираем моллюсков и потом составляем мини-коллекции, чтобы потом забрать из домой и вспоминать об „Орленке“», — рассказал Егор Лукьянов.

Рисование, поделки, съемка видео или мультфильма, везде главная тема — экология. Разговаривать о проблемах экологии друг с другом или учителем важно, но эффективнее — напрямую с руководителем Росприроднадзора. Поэтому создатель премии Светлана Радионова приехала в «Орленок», чтобы обсудить с ребятами вопросы, которые их волнуют.

«У нас в каждом городе есть ребенок, которому по-настоящему не все равно. То есть он не оголтелый активист, он человек, который готов что-то рассказать и что-то сделать. Это очень круто, поэтому у нас много нетривиальных работ», — отметила она.

Международную премию «Экология — дело каждого» проведут и в следующем году. Если позволит эпидемическая обстановка, то в «Орленок» приедут ребята не только из России, но и из других стран- участников.