Победителей конкурса «Зеленая школа РЭО» наградили на «ПМЭФ.Юниор»

Церемония награждения «Зеленая школа РЭО» состоялась в рамках «ПМЭФ.Юниор», победителям конкурса сочинений вручили дипломы и ценные призы. Конкурс организовал Российский экологический оператор, генеральный директор компании поздравил победителей и поблагодарил всех участников за активность.

«В этом году РЭО стал организатором открытого конкурса сочинений среди участников юношеской секции „ПМЭФ.Юниор“. В рамках конкурса ребята должны были посвятить свою работу одной из тем, связанных с вопросами экологического развития России. Это могло быть как бережное отношение к природным процессам и природопользованию, так и формирование новой культуры осознанного потребления — любая тема, близкая к экологии. Про результаты конкурса могу сказать так: я поражён, сколько творческих, идейных, заинтересованных молодых людей живёт в нашей стране. Благодарю всех за участие и за неравнодушие! Огромное человеческое спасибо. Не переставайте думать об экологии, привлекайте сверстников к участию в защите окружающей среды, просвещайте и побуждайте думать о мире вокруг нас», — сказал Денис Буцаев.

Конкурс сочинений «Зелёная школа РЭО» проходил с 26 мая по 6 июня в рамках «ПМЭФ.Юниор» дистанционно в один этап в соответствии с возрастными группами 14−16 лет и 17−18 лет. Проект реализовывался Фондом «Контент» в рамках дискуссионно-коммуникационной платформы «Точка Юниор» при поддержке Фонда «Росконгресс» и негосударственного института развития «Иннопрактика».

Отбор состоялся по двум номинациям «Проблема требует решения» и «Действуем». Победителями конкурса стали:

— Волков Егор, автор эссе «Как подростки меняют мир к лучшему», Ивановская область, МАОУ лицей № 21 города Иваново;

— Волков Максим, автор эссе «Важно действовать здесь и сейчас!», Краснодарский край, МБОУ основная общеобразовательная школа № 23 имени Героя Советского Союза Александра Ивановича Гераськина города Анапа;

— Воловик Борис, автор письма «Чтобы жить, нужно солнце, море и маленький арктический цветок», ГБОУ города Москвы «Школа № 641 имени Сергея Есенина»;

— Жирова Маргарита, автор дневника «Заметки шестиклассницы Кати, которая смогла изменить мир вокруг себя», Республика Марий Эл, ГАОУ «Лицей Бауманский» города Йошкар-Ола;

— Комарова Ульяна, автор дневника «Первый шаг к экошколе», Липецкая область, МБОУ Гимназия № 19 имени Н. З. Поповичевой города Липецка;

— Павлов Никита, автор сочинения-повествования «От осознанного потребления к устойчивому развитию», ОЧУ ВО «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» город Москва;

— Саубанова Виталина, автор эссе «Первый шаг навстречу зелёному будущему», Республика Татарстан, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58» города Набережные Челны.

Конкурс проводился в рамках форума «ПМЭФ.Юниор» с целью формирования экологической культуры и осознанного потребления, навыков в обращении с отходами у школьников, экологического сознания, ответственного отношения к окружающей среде, воспитания экологически грамотного поведения школьников, приобщения школьников к решению экологических проблем.

Своей конкурсной работой участники должны были, используя выбранный жанр сочинения, в увлекательной форме побудить сверстников к участию в социально-значимых событиях экологической повестки России, региона и малой Родины; популяризировать экологический образ жизни среди школьников; внести предложение по охране окружающей среды или путей решения экологических проблем; поделиться личным опытом участия в экологических акциях по популяризация раздельного сбора ТКО, рассказать о личных полезных и выгодных экопривычках на тему правильного обращения с отходами.

Участники сами выбирали тематическое направление, жанр и название работы. Конкурсное сочинение могло быть представлено в прозе в жанре рассказа, притчи, письма, сказки, дневника, очерка, репортажа, интервью, эссе, заочной экскурсии, рецензии, путевых заметок. Рабочим языком конкурса являлся русский. Поэтические тексты конкурсных сочинений не рассматривались.