Экология 29 января 2024, 12:31 Площадки для сбора стройотходов после ремонта могут появиться в России РИА «Новости»

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Система раздельного сбора отходов, которые образуются после ремонта в многоквартирных домах, может появиться в России. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Во всем мире используется система, когда формируются отдельные специальные площадки, где стоит отдельный контейнер для кирпичей и других строительных отходов, бункер для крупногабаритных отходов, отдельно стоит контейнер для веток или листвы, отдельно стоит небольшой бак для батареек… Логично, что мы тоже пойдем по пути создания таких площадок, на которых собираются отходы, которые не должны попадать в контейнер для обычных твердых коммунальных отходов, чтобы у людей была легальная возможность от этих отходов избавиться», — сообщил Буцаев.

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Ответственность за выбрасывание разных видов отходов в один бак, а не специальные места сбора, должна быть ужесточена, но постепенно. На это указал замгендиректора РЭО Алексей Макрушин.

«Конечно, вопрос заключается в том, кто должен оплатить создание этих мощностей и вывоз отходов. Часть отходов будет финансироваться в рамках системы РОП, например, шины, электроника — потребитель за это платить не должен», — отметил Макрушин.

Он предположил, что финансирование вывоза стройотходов от населения может быть осуществленно в рамках работы региональных операторов по обращению с отходами.