Экология 13 марта 2023, 12:44 Площадка биокомпостирования на 73 тысячи тонн в год введена в Астраханской области

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В рамках реконструкции полигона в Наримановском районе Астраханской области построили объект по утилизации ТКО мощностью 73 тысячи тонн в год.

Мощности по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) построили в рамках реконструкции полигона в Наримановском районе Астраханской области. Объект биокомпостирования сможет утилизировать 73 тысячи тонн ТКО в год.

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«30 декабря 2022 года завершена реконструкция полигона ТКО в Астраханской области. По итогам реконструкции создана площадка биокомпостирования мощностью 73 тысячи тонн в год. Планируется производить технологический грунт из органических фракций ТКО. Получаемый грунт будет использоваться для рекультивации полигонов ТКО и земель после выполнения строительно-монтажных работ. Также рядом с площадкой биокомпостирования возведена новая карта полигона, мощности которой заменят существующие на сегодняшний день. Это современный объект размещения, на который будут попадать только неутилизируемые „хвосты“», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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ТКО планируется направлять на полигон после извлечения из них органических фракций и вторичных материальных ресурсов на мусоросортировочном комплексе. Его модернизация по увеличению мощности с 200 до 350 тысяч тонн год завершена еще в 2020 году.

«Ввод новой карты полигона и площадки компостирования существенно улучшат ситуацию в сфере обращения с ТКО в регионе. Необходимо отметить, что все строительные работы и закупка оборудования проводились за счет средств регионального оператора ООО „Чистая среда“. До 2024 года планируется увеличить мощности объекта по компостированию до 173 тысяч тонн в год», — отметил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.

Общая стоимость проведенных и запланированных работ на полигоне в период с 2019 по 2024 года должна составить порядка 0,5 млрд рублей.