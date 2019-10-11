Площадь заказников в Подмосковье увеличилась в 2019 году

Особо охраняемые зоны займут почти 20% Подмосковья к 2025 году Подробнее

С начала года в Подмосковье появились семь новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В регионе создали заказники «Леса Борисовского лесничества» и «Тесовский лес» в Можайском округе, «Саньковский» и «Озеро Подтеребово в Клину, «Дубравна» и «Темповский» в Талдомском округе, а также прибрежную рекреационную зону областного значения «Сходненская» в Химках. Их общая площадь — 14,4 тысячи гектаров.

Помимо этого в регионе расширили семь существующих ООПТ. Общую площадь увеличили у заказников «Полевщинский лес» в Истре, «Озеро Заболотское и его окрестности» в Сергиево-Посадском районе, «Широколиственные леса Подольского лесничества» в Подольске, «Широколиственный лес и луга на Мордвесе» в Серебряных прудах. Изменения также коснулись заповедников «Аринкинский» в Лотошине, «Сосняки Электрогорского лесничества» в Павловском Посаде и «Леса Колоцкого лесничества» в Можайском округе.

Благодаря этому в Подмосковье теперь больше на 20,7 тысячи гектаров особо охраняемых территорий. Эти данные привел глава ведомства Дмитрий Куракин.