Площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень» выросла до 63 гектаров

Площадь пожара в природном заповеднике «Денежкин Камень» в Свердловской области резко выросла. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу заповедника.

За сутки площадь пожара увеличилась почти на 20% — до 63 гектаров. Длина кромки пожара — 3,8 тысячи метров. В горах на месте возгорания дует сильный ветер с порывами до 20–25 метров в секунду.

Огонь сейчас не распространяется из-за дождя, который прошел 19 июня. Тем не менее все стремительно высыхает, поэтому вскоре горение может возобновиться. С пламенем борются 56 человек: 12 сотрудников заповедника, 23 представителя Уральской авиабазы, шесть специалистов от ФБУ «Авиалесоохрана» и 15 спасателей МЧС.

Первый очаг обнаружили 18 июня. Причина пожара — удар молнии. Низовой огонь пошел от Вересового Увала, который представляет собой труднодоступную горную местность. В Свердловской области введен режим повышенной готовности из-за пожаров.

В 2020 году «Денежкин Камень» горел на территории 120 гектаров, спасатели тушили пожар больше месяца. Борьба с пламенем затруднялась гористой местностью, аномальной жарой, сильным ветром и отдаленностью от водоемов.

Заповедник «Денежкин камень» — природоохранное научно-исследовательское и эколого-просветительское учреждение федерального значения. Его территория в 135 тысяч гектаров полностью включает массив горы Денежкин Камень, восточные склоны Главного Уральского хребта, хребта Хоза-Тумп, верховья рек Ивдель, Тальтия, Шегультан, Сосьва.