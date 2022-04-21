Площадь особо охраняемых природных территорий увеличат на Ямале

Площадь природного парка «Природно-Уральский» в ЯНАО расширят в ближайшее время. Кроме того, природный объект получит новое название. Об этом сообщил «Ямао-Медиа» со ссылкой на правительство региона.

Территорию парка планируют разделить на три части. Каждая участок получит новое название — «Ингилорский», «Собь-Райизский» и «Полярно-Уральский». На их территории организуют заповедную, природоохранную, рекреационно-туристическую, административно-хозяйственную зоны и зону регулируемого природопользования.

«Интересный проект, который реализуется в этом месте, — восстановление популяции овцебыков. Также работаем над тем, чтобы люди имели возможность увидеть уникальных животных без ущерба для природы», — рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.