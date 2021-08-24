Площадь лесных пожаров в России приблизилась к рекорду за всю историю

Лесные пожары, бушующие в России этим летом, охватили уже такую площадь, что нынешний год имеет все шансы стать рекордным по масштабу природных возгораний за всю историю наблюдений. Об этом написала газета «Коммерсант».

Согласно данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, с начала 2021 года в России сгорело почти 17,2 миллиона гектаров леса. За всю историю спутниковых наблюдений хуже дела обстояли только в 2012 году, когда стихия за восемь месяцев охватила 17,5 миллиона гектаров площади. Но не исключено, что нынешний год установит новый рекорд по масштабу природных катаклизмов.

Сейчас площадь пожаров по всей стране составляет 3,4 миллиона гектаров, из них 3,1 миллиона приходится на Якутию, где леса горят сильнее всего. Однако власти заверяют, что ситуация улучшилась. По словам главы республики Айсена Николаева, появления новых очагов не допускают, а активные пожары не представляют угрозы для населенных пунктов. На 23 августа в Якутии действовало 50 лесных пожаров, а за прошедшие сутки было потушено 15 возгораний на площади свыше 439 тысяч гектаров.

Леса между тем сейчас горят в Иркутской области, на границе Мордовии и Нижегородской области.