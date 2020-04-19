Площадь лесных пожаров в России превысила 24 тысячи гектаров

Лес горит в России на площади более чем 24,7 гектара. Самая трудная ситуация в Забайкалье. Там зафиксировали 14 природных пожаров общей площадью 20,3 гектара.

«На 00:00 по Москве 19 апреля на территории Российской Федерации действовало 45 лесных пожаров на площади 24 774 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы федеральной Авиалесоохраны.

Более 20 гектаров леса тушат сейчас в Забайкальском крае. Лес горит в Хабаровском крае, Республике Бурятия, Еврейской автономной области, Приамурье, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Алтай, Тюменской и Омской областях.

На тушении природных пожаров сейчас работают 2 655 человек и 533 единицы техники. Задействованы 20 самолетов. В Забайкалье к борьбе с огнем присоединились парашютисты-десантники.

Пожароопасный сезон начался в 63 регионах России. Особый противопожарный режим ввели в 45 субъектах. Режим ЧС действует на всей территории Забайкальского края, в одном районе Краснодарского края и в одном районе Амурской области.