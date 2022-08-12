Площадь лесных пожаров в ХМАО увеличилась до 139 тысяч гектаров

Спасатели продолжают тушить лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе, заявила губернатор региона Наталья Комарова. В ходе совещания она сообщила, что площадь возгорания превысила 139 тысяч гектаров.

По словам Комаровой, сложная ситуация сохраняется в загородной части округа — в Березовском, Октябрьском и Советском районах.

«По состоянию на девять утра 12 августа в регионе действует 54 лесных пожара на площади 139,3 тысячи гектаров. Из них локализованы 33 пожара», — заявила Наталья Комарова.

В региональном МЧС сообщили, что за сутки обстановка улучшилась — благодаря осадкам. Огонь не представляет опасности населенным пунктам и экономике ХМАО, добавили спасатели.

«В ликвидации возгораний участвуют 1353 человека, задействовано 45 единиц спецтехники, в числе которых два самолета Бе-200 МЧС Росии и Ил-76, 16 самолетов АН-2, А-22, восемь вертолетов, в том числе четыре вертолета с возможностью применения водосливных устройств», — заявили в МЧС округа.

Лесные пожары охватили национальный парт Йосемити в Калифорнии. Там образовалось редкое явление — огненный смерч.