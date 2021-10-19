Площадь хвойных лесов сильно уменьшилась в России

Площадь хвойных лесов в России уменьшилась за 10 лет на 7,1 миллиона гектаров. Проблему быстрого сокращения количества таких деревьев обсудили с экспертами журналисты «Парламентской газеты».

В 2020 году Минприроды выступило с докладом о состоянии лесов. Ведомство выразило обеспокоенность в связи с замещением хвойных пород лиственными деревьями. Представитель министерства заявил, что осинники и березняки разрослись на 3,3 миллиона гектаров. Эти процессы негативно влияют на экологию и экономику страны, а также в целом на человека.

Пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства подтвердила журналистам издания, что площадь хвои заметно сократилась. Больше всего это коснулось лиственницы и сосны.

Самая большая проблема, из-за которой лес пропадает, — это пожары. Чаще всего они возникают из-за нарушения правил пожарной безопасности. Горят леса в основном в Сибири и на Дальнем Востоке, где и растет больше всего хвойных деревьев.

Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель рассказала и о другом факторе потери хвойных. Он заключается в том, что не все предприятия восстанавливают насаждения, которыми воспользовались, лесовосстановление идет далеко не в полном объеме. Уменьшилось и количество хвойных питомников.

Эксперты и чиновники предложили, как можно остановить процесс, пока ситуация не стала критической. Нужно разработать законы, которые будут позволять оценивать леса и детально учитывать их. Сейчас в Лесном кодексе много противоречий, которые могут влиять на лес, — их необходимо устранить.