Плохая погода придет в Курганскую область

Мокрый снег пройдет в Курганской области с 25 по 26 октября. Следом за ним образуется гололед. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по Курганской области.

«В Курганской области в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. С 25 на 26 октября прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, гололедные явления, порывы ветра до 14 метров в секунду», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники охранных ведомств попросили жителей области соблюдать меры пожарной безопасности, а также избегать шатких зданий, конструкций и деревьев.