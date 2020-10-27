Пленка из нефтепродуктов и мусора образовалась на Москве-реке
Участок Москвы-реки в районе набережной Тараса Шевченко покрыла пленка из нефтепродуктов и мусора. Площадь загрязнения составила 200 «квадратов». Об этом РИА «Новости» рассказал представитель экстренных служб.
«Вблизи дома 31 на набережной Тараса Шевченко на Москве-реке обнаружены радужная пленка и мусор на участке протяженностью около 100 метров и шириной два метра», — приводит агентство слова собеседника.
Специалисты начали разбираться, откуда появилось это пятно, а катер ГУП «Мосводосток» уже чистит реку. На месте загрязнения дежурит судно спасателей.
Ранее радужные пятна обнаружили на поверхности реки Колвы на севере Коми. Специалисты выяснили, что в водоем вытекли нефтепродукты. В городе Усинске из-за этого ввели режим ЧС. Прокуратура и Росприроднадзор устанавливают причины загрязнения реки.