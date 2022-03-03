Плехановка и РЭО подготовят кадры в области экономики замкнутого цикла

Российский экологический оператор и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова разработали совместные программы повышения квалификации специалистов и госслужащих в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и в области экономики замкнутого цикла. После обучения предоставляется удостоверение о повышении квалификации.

«РЭО совместно с университетом Плеханова подготовил программы „Основы и принципы экономики замкнутого цикла“ и „Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России“. Повышение квалификации позволит бизнесу решать актуальные задачи экологической повестки, оперативно реагировать на новые вызовы. Слушатели курса изучат текущую ситуацию в области обращения с отходами в мире, виды отходов, методы сбора и транспортирования отходов, разные виды утилизации, а также узнают о механизмах внедрения принципов экономики замкнутого цикла в системе обращения с отходами. Обучающимся предоставляется уникальная возможность узнать изнутри работу отрасли обращения с ТКО, так как преподавателями станут ведущие специалисты РЭО», — сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Благодаря дистанционному формату приобрести уникальные компетенции сможет специалист из любой точки России без отрыва от производства. Специалисты РЭО и профессора вуза будут готовить новые кадры среди сотрудников и специалистов, вовлеченных в процессы управления системой обращения с ТКО, государственных и муниципальных служащих, принимающих решения в области обращения с отходами.

По окончании курса слушатели получат удостоверение о повышении квалификации РЭУ имени Г. В. Плеханова. Старт обучения запланирован на конец марта 2022 года.