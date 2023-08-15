Экология 15 августа 2023, 16:21 Плехановка и РЭО начнут с сентября готовить специалистов для отрасли ТКО РИА «Новости»

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Российский экологический оператор объявил о старте набора на три программы повышения квалификации в сфере экономики замкнутого цикла и обращения с отходами в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова. После обучения слушателям будет выдано удостоверение о повышении квалификации.

«Повышение квалификации позволит бизнесу решать актуальные задачи экологической повестки, оперативно реагировать на новые вызовы. Обучающимся предоставляется уникальная возможность узнать изнутри как работу отрасли обращения с ТКО, так и погрузиться в особенности экономики замкнутого цикла, так как преподавателями станут ведущие специалисты РЭО», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

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Слушатели курса изучат текущую ситуацию в области обращения с отходами в мире, виды отходов, методы сбора и транспортирования отходов, различные виды утилизации, а также узнают о роли экопросвещения в создании экономики замкнутого цикла.

Благодаря дистанционному формату специалисты из любой точки России смогут без отрыва от производства приобрести уникальные компетенции в сфере применения принципов устойчивого развития, перехода к экономике замкнутого цикла.

Специалисты РЭО и профессора вуза будут готовить новые кадры среди сотрудников и специалистов, вовлеченных в процессы управления системой обращения с твердыми коммунальными отходами, государственных и муниципальных служащих, принимающих решения в области обращения с отходами.

Пройти обучение предлагается по программам «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» (старт 25 сентября, стоимость 28 000 рублей), «Основы и принципы экономики замкнутого цикла» (старт 26 сентября, стоимость 28 000 рублей), «Проектирование и эксплуатация комплексов по переработке отходов. Экотехнопарки, экопромышленные парки, промышленные симбиозы» (старт 30 октября, стоимость 32 000 рублей).