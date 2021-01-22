Плавучие аэродромы будут обслуживать новые месторождения в Арктике

Плавучие аэродромы, которые станут обслуживать новые арктические месторождения, разрабатывает Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ).

Как сообщает oilcapital.ru, взлетно-посадочные полосы таких аэродромов могут работать при любой погоде в сложных условиях Арктики благодаря своим конструктивным особенностям, парируя продольную и поперечную качку платформы во время взлета и посадки самолетов.

Пользоваться данными аэродромами будет авиация различного назначения, обслуживающая новые месторождения на Севере. В том числе транспортная, спасательная, военная, обеспечивающая безопасную навигацию по Северному морскому пути и выполняющая задания российского минобороны в районах Крайнего Севера.

На основе данных платформ появятся своего рода центры, обеспечивающие весь спектр деятельности РФ и ее стран–партнеров в Арктике.