Пластиковые соломинки и ватные палочки запретили в Британии
Изготовленные из пластика соломинки и ватные палочки запретили в Великобритании. Постановление опубликовало английское правительство, сообщил портал FlashNord.
Такие меры направлены на борьбу страны за чистоту окружающей среду и океана, пишет ИА «Невские новости».
«Это еще один серьезный шаг в нашей борьбе против отходов в виде одноразовых пластиковых предметов, который призван сделать чище окружающую среду и наши океаны», — говорится в документе.
В Британии уже повысили стоимость пластиковых пакетов, которые продаются в магазинах. В тексте заявления уточняется, что благодаря запрету вышеуказанных предметов правительство собирается приблизиться к выполнению плана по исключению пластиковых отходов, рассчитанного на 25 лет.