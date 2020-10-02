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    02 октября 2020, 12:23

    Пластиковые соломинки и ватные палочки запретили в Британии

    Полина Петрова

    Изготовленные из пластика соломинки и ватные палочки запретили в Великобритании. Постановление опубликовало английское правительство, сообщил портал FlashNord.
    Пластиковые соломинки и ватные палочки запретили в Британии

    Такие меры направлены на борьбу страны за чистоту окружающей среду и океана, пишет ИА «Невские новости».

    «Это еще один серьезный шаг в нашей борьбе против отходов в виде одноразовых пластиковых предметов, который призван сделать чище окружающую среду и наши океаны», — говорится в документе.

    В Британии уже повысили стоимость пластиковых пакетов, которые продаются в магазинах. В тексте заявления уточняется, что благодаря запрету вышеуказанных предметов правительство собирается приблизиться к выполнению плана по исключению пластиковых отходов, рассчитанного на 25 лет.

    Новости SMI.FM