Пластиковые соломинки и ватные палочки запретили в Британии

Такие меры направлены на борьбу страны за чистоту окружающей среду и океана, пишет ИА «Невские новости».

«Это еще один серьезный шаг в нашей борьбе против отходов в виде одноразовых пластиковых предметов, который призван сделать чище окружающую среду и наши океаны», — говорится в документе.

В Британии уже повысили стоимость пластиковых пакетов, которые продаются в магазинах. В тексте заявления уточняется, что благодаря запрету вышеуказанных предметов правительство собирается приблизиться к выполнению плана по исключению пластиковых отходов, рассчитанного на 25 лет.