Глава РЭО рассказал, когда запретят пластиковые пакеты и посуду

«Можно использовать не пластиковую трубочку для коктейля, а бумажную, или многоразовую посуду в кофейне, бумажный пакет в магазине. От пластиковых пакетов мы можем, я думаю, отказаться раньше чем через 10 лет. Но для этого необходимы в том числе экономические стимулы, связанные с использованием технологий, наиболее пригодных для переработки», — отметил Буцаев.

Глава РЭО заметил, что если сам покупает кофе, то приходит за ним со своей кружкой. Если же кружки с собой нет, то, по словам Буцаева, он может использовать картонный стаканчик, который потом выбрасывает в контейнер для соответствующего мусора — так посуда отправится на переработку. Буцаев подчеркнул, что картон — один из стопроцентно перерабатываемых материалов.

Впервые сроки, за которые пластиковая посуда может оказаться под запретом в России, обозначил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Он заявил, что выступает против революционных движений и что уход от пластика можно было бы сделать постепенным, вводя ограничения по 10% в год. В таком случае весь процесс занял бы пять-десять лет.

ППК «Российский экологический оператор» координирует работу по обращению с отходами и привлечению инвесторов для проектов по утилизации.