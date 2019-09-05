Пластик к пластику, металл к металлу. Экоблогер из Подмосковья учит правильно сортировать мусор

С начала года во дворах Подмосковья начали появляться синие мусорные контейнеры. Но далеко не все знают, зачем и как их правильно использовать. Бак для вторсырья дает возможность жителям региона заботиться об экологии, выбрасывая мусор правильно. А инструкции по применению таких контейнеров распространяют в интернете так называемые экоблогеры, одна из них Полина Григорьева.

К себе на балкон Полина приглашает так, будто там музей: все экспонаты разложены по полочкам. Точнее, по пакетам.

«Вот здесь у меня мой пункт раздельного сбора отходов. Сюда я складываю стекло, бумагу и картон, а здесь у меня весь пластик», — провела экскурсию по своему балкону экоблогер Полина Григорьева.

Источник фото: телеканал «360»

На балконе у Полины есть три разноцветных экопакета и отдельные коробки под лампочки, батарейки и жестяные банки. Запаха нет: перед сортировкой все емкости вымыты — это правило. Своим подписчикам девушка рассказывает, как правильно готовить вторсырье для переработки. Здесь нужно разобраться: не все отходы можно сортировать сразу после эксплуатации.

«Например, бутылочки с термоусадочной пленкой. Ее нужно обязательно снимать. Она не подлежит переработке», — отметила экоблогер.

Источник фото: телеканал «360»

Крышечки от бутылок тоже идут в отдельный ящик — для них есть специальные контейнеры. Чистая емкость сминается, чтобы сэкономить место. Бумага и картон идут на макулатуру. Но и тут есть, на что обратить внимание подписчиков.

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«Чеки у нас непригодны для макулатуры, стаканчики тоже. А практически 80% содержимого мусорного ведра мы можем сдать на переработку», — рассказала подписчикам Полина Григорьева.

Источник фото: телеканал «360»

Чеки и псевдобумажные стаканы переработать нельзя, фольгированную упаковку тоже. А вот подготовленный пластик вполне подходит. Так Полина собрала один пакет среднего размера, его и отправит на переработку. На каждой контейнерной площадке среди привычных серых баков нужно искать синий. В этот контейнер выбрасывают отходы для вторсырья: пластик, бумага, стекло — все должно быть чистым. Сюда Полина отправила и свой мусор, чтобы дать ему вторую жизнь. Когда за содержимым бака приезжает машина, Полина не выпускает ее из объектива своей камеры: пара секунд — и контейнер опустошен.

Источник фото: телеканал «360»

«Машина поедет на сортировочную станцию, где все эти виды отходов будут разобраны по принадлежностям: картон к картону, пластик к пластику, металл к металлу. После этого все эти отходы отправляются на вторичную переработку, из них производят новые продукты», — сообщил прессекретарь УК «Региональный оператор» Григорий Назаров.

Источник фото: телеканал «360»

Главное — помнить: синий контейнер предназначен для чистого, отсортированного вторсырья. Там не должно быть пищевых отходов, фольги, предметов личной гигиены или биоразлагаемых пакетов. Такой мусор отправляется в серые баки и не идет на переработку. Ну, а то, что еще принесет пользу людям, мусором называть вообще не стоит: под контролем экоблогерши грузовик увозит отходы в новую жизнь.

Источник фото: телеканал «360»

Во что превращается вчерашний мусор? Алюминиевая тара производит себе подобных. Например, круговорот жестяных банок в природе может быть бесконечным. Из стекла получается неплохой звукоизоляционный материал. Ну, а из пластика чего только ни делают: одежду, купальники, даже бижутерию. А из трех упаковок из-под молока или кефира получается две экоручки.