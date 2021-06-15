Планктон испортит россиянам отдых на Черном море

Черное море загрязняет вредный планктон: он разрастается у берегов России из-за недостатка очистных сооружений, также его приносит из Мраморного моря. О том, что это за планктон, и откуда он берется, рассказал Life.

Турецкие экологи уже давно бьют тревогу из-за загрязнения Мраморного моря так называемой «морской слизью»: это фитопланктон, который разрастается в море и убивает рыб, кораллы и все морские организмы, с которыми контактирует. На поверхности воды он выглядит как белая слизь — это уже мертвый планктон, но он тоже опасен: он блокирует доступ кислорода к поверхности воды, что также приводит к гибели морских обитателей.

Дело в том, что во многих населенных пунктах Турции нет очистных сооружений. Сточные воды стекают в море и создают питательную среду для фитопланктона.

Та же проблема существует и в России. Реки выносят в Черное и Азовское моря остатки удобрений с сельхозугодий. Сказывается и недостаток очистных сооружений: например, в Крыму их не обновляли с момента развала СССР. За этот вопрос взялись только в 2021 году.

Пока в России проблема фитопланктона стоит не так остро, как в Турции, но уже этим летом «морская слизь» может испортить впечатления от отпуска и туристам, отдыхающим на Черном море.