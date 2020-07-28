В ООН сообщили о загрязнении планеты из-за COVID-19

В отчете Организации Объединенных наций (ОНН) говорится, что пандемия коронавируса помогла очистить атмосферу от парниковых газов на 5%, но при этом резко увеличилось количество пластиковых отходов, одноразовых масок, упаковок от доставляемых товаров и перчаток.

В документе сказано, что большая часть средств индивидуальной защиты вскоре попадет в моря и будет забивать наземные свалки. Пластиковое загрязнение и до пандемии было серьезной проблемой, но в 2020 году глобальные продажи только одноразовых масок выросли с 800 миллионов до 166 миллиардов.

Кроме того, увеличилось количество упаковок, в которых доставлялись продукты и товары людям, оказавшимся на карантине.

В одном только Сингапуре за восемь недель изоляции 5,7 миллиона жителей выбросили дополнительно 1470 тонн пластиковых отходов. Скорее всего, 75% утилизированных упаковок попадут в мировой океан. Убытки от воздействия пластиковых отходов уже достигли 40 миллиардов долларов в год.

Эксперты утверждают, что за последнее десятилетие число технических регламентов, касающихся утилизации этого вида мусора увеличилось на 28%, но этого явно недостаточно.

В ООН призвали заменить пластмассовые упаковки более экологичными. Например, джутовыми что позволит поддержать экономику многих развивающихся стран. В частности, основными поставщиками джута являются Бангладеш (74%) и Индия (9%). На них же приходятся 94% мирового экспорта натурального каучука.

В начале июля в Европе экологи обнаружили в крупных реках выброшенные медицинские маски и перчатки.