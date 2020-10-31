В Крыму начали реализовывать федеральный план по устойчивому водоснабжению полуострова. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Он уже говорил, что план по обеспечению надежного водоснабжения подразумевает строительство новых водопроводных сетей и канализационно-очистных сооружений, а также реконструкцию старых. Помимо этого в Крыму будут искать запасы подземных вод и бурить скважины.

Минэкономразвития России 29 октября досрочно выделило более 970 миллионов рублей на развитие водоснабжения Крыма и Севастополя. Всего на реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения двух регионов предусмотрено свыше 48 миллиардов рублей

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что уже реализуются восемь из 14 мероприятий комплексного плана кабмина по обеспечению водоснабжения Крыма. План включает в себя разработку месторождений подземных вод и строительство гидротехнических сооружений. Кроме того, рассматривается возможность опреснения воды. Окончательное решение о месте и объемах воды, которую смогут добрать, примут в конце декабря, писало РИА ФАН.

Проблему водоснабжения в Крыму можно решить с помощью строительства опреснительной станции, способной выпаривать и кристаллизировать соль, предложил глава ООО «Водтехкомплекс» Сергей Тюменцев. Тогда местные жители получат питьевую воду по 20 рублей за один кубометр.