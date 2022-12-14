Экология 14 декабря 2022, 14:40 Пятую часть из 5 млн стеклянных отходов начали перерабатывать в России

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Этим занимаются 40 компаний

Каждый год в нашей стране образуется 5 млн тонн отходов. Из них перерабатывается 18,3%, или 915 тысяч тонн тонн. Утилизацией занимаются около 40 предприятий. Нарастить объёмы переработки поможет, в том числе, механизм РОП.

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«В отношении стекла важно применять принципы экономики замкнутого цикла. В том числе я говорю о появлении новых утилизаторов — на текущий момент их около 40. Также важно вовлекать в процесс ресайклинга как можно больше обычных граждан, сортирующих отходы. Ведь чтобы сдать стеклянную тару или выбросить её в бак для вторсырья, достаточно просто помыть её и снять крышку. Даже из битой бутылки или банки переработчики смогут получить качественное стекло для использования в строительстве домов, в том числе высотных. Также из отходов стекла можно сделать стекловату или микростеклошарики, которые применяются при дорожной разметке для видимости в тёмное время суток. Однако попав на полигон, отходы стекла будут распадаться тысячи лет и не принесут никакой пользы», — рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Помимо несомненного плюса стекла в отсутствии технологических ограничений для бесконечной повторной переработки, есть ещё один плюс — от него практически не остаётся никаких отходов. Даже стекольная мука, которая образуется при переработке стекла, востребована среди производителей пенопласта.

Кроме того, тонна отходов стекла эквивалентна 700 кг песка, 250 кг известняка и 200 кг соды вместе взятым. Даже 10% стеклобоя, вернувшегося в производство, экономит около 3% энергии. Однако, несмотря на все плюсы, переработка стекла не всегда более выгодна для производителя, чем использование первичного сырья.

«Ситуацию поможет изменить обновлённый механизм расширенной ответственности производителей. Его уже подготовило Правительство. Производители упаковки будут платить экосбор, который будет идти на развитие инфраструктуры. Первое — это позволит нарастить объёмы переработки посредством создания новых предприятий. Второе — мы сможем модернизировать, переоснастить и вывести на иной технологический уровень уже существующие заводы. Благодаря этим мерам стеклобой станет более привлекательным сырьём для изготовления новых видов продукции», — поделился Денис Буцаев.

Кроме расширенной ответственности производителей, положительный эффект ожидается и от строительства восьми экопромышленных парков, запланированных в рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла». На этих площадках будет производиться глубокая переработка вторичных ресурсов и производство новой продукции из вторсырья. Компании-резиденты экопромышленных парков смогут рассчитывать на финансовую поддержку от государства — РЭО планирует компенсировать до 90% необходимых инвестиций за счёт своих зелёных облигаций. Также резиденты ЭПП смогут получить различные льготы: субсидирование затрат на приобретение оборудования по договорам лизинга до 30%, льготы по налогу на прибыль, освобождение от налога на имущество организаций в течение первых пяти лет. Инвестиционная привлекательность проекта уже дала свои плоды: его участниками захотели стать более 30 представителей бизнеса.