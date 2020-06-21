Пятиметровый питон вступил в борьбу с охотником. Видео

Профессиональный охотник на змей Майк Киммел в американском Эверглейде (штат Флорида) поймал гигантского бирманского питона. Он видел сотни змей длиной десять футов (три метра), но с первого взгляда на своего противника понял, что запомнит его надолго.

Киммел рассказал каналу CNN, что при взгляде на питона его сердце заколотилось, и он даже слегка испугался.

«Я и раньше ловил крупных змей, но этот выглядел очень большим», — признался охотник. Однако после продолжительной борьбы, когда питон исхитрился довольно сильно укусить мужчину, Киммелу все-таки удалось убить змею и оттащить в лодку. Они измерил приблизительную длину добычи — оказалось, около 17 футом (5,18 м). Змея весит 130-150 фунтов (59-68 кг).

По данным Комиссии по охране рыб и дикой природы Флориды, самый большой питон, пойманный штате, имел длину 18 футов 8 дюймов (5,5 м).

В Эверглейдс питоны начали появляться в 1980- х годах. Скорее всего, их бросали хозяева, когда змеи становились слишком большими. Некоторые могли сбежать из питомника, разрушенного во время урагана Эндрю в 1992 году.

Питоны прекрасно адаптировались к местным условиям. По оценкам зоологов, в штате Флорида их сейчас около 100 тысяч. Рептилии охотятся на енотов, выдр, птиц и даже аллигаторов.

Майк Киммел намерен выручить хорошие деньги от продажи шкуры змеи на своем сайте. Он также получит вознаграждение от организации Python Action Team Флориды, которая платит охотникам за уничтожение инвазивных видов животных.

«Я горд тем, что мне удалось поймать такого гиганта, и я знаю, что получу за него круглую сумму. Но в первую очередь я знаю, что змея подобного размера опасна для кого угодно, и я рад был вывести настолько опасного хищника из экосистемы», — подчеркнул Майк Киммел.

Австралиец Ник Кернс сумел спасти своего котенка от 2,5-метровой змеи, которая напала на животное во дворе дома.